Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek

24.02.2022 22:00
Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek

Son dakika haberine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 17.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın saat 17.00'de çevrim içi gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'ne katılacak.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları, Ukrayna'daki gelişmeler kapsamındaki güvenlik durumunu görüşmek üzere yarın telekonferans yoluyla bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO Olağanüstü Zirvesi'nde, liderler, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesini ve son gelişmeleri ele alacak.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü. Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü Son dakika haberi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile telefonda görüştü

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Nato Zirvesi, Ukrayna, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
22:06 Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak
22:05 Futbol dünyasının genç yıldızı trafik kazasında yaşamını yitirdi!
21:59 Son Dakika: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD Başkanı Biden konuştu: Putin savaşı seçti, sonuçlarına katlanacak
21:57 Rusya'da savaş karşıtı tepkiler: Gazeteciler imza topluyor, halk barış için sokaklarda
21:35 Ukrayna'daki Türk öğrencilerle ilgili şaşırtan iddia: THY, 500 euro uçuş parası talep etti
21:32 Fenerbahçe'den Rusya işgaline tepki! Sosyal medya paylaşımına beğeni yağıyor
21:12 İngiltere'den Rusya'ya dev yaptırım! Banka ve havayolu şirketi de listeye girdi
21:06 Mesut Özil'den Rusya tepkisi! Paylaştığı fotoğraf duygulandırdı
20:47 Son Dakika: Rus ordusu Çernobil Nükleer Santrali ve Hostomel Havaalanı'nın kontrolünü tamamen ele geçirdi
20:46 Ünlü teknik direktör, ziyaret için gittiği Ukrayna'da mahsur kaldı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 22:15:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, yarın Ukrayna gündemiyle gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement