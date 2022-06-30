Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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