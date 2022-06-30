Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi

30.06.2022 10:43
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi

NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi.

NATO Zirvesi için İspanya'nın başkenti Madrid'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvenin yapılacağı yere geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'ndeki ikili temasları kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi.
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi'nin yapılacağı yere geldi - Son Dakika
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