Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile Görüştü

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile Görüştü, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: AA

Nursultan Nazarbayev, Kazakistan, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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