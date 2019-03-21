Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nazarbayev ile Görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile telefonda görüştü.



Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'ın Birinci Cumhurbaşkanı Nazarbayev ile yaptığı telefon görüşmesinde, Nazarbayev'in cumhurbaşkanlığı görevinden ayrılma yönünde aldığı kararın, Kazak halkı ve devleti için hayırlı olması temennisinde bulundu.

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