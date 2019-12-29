Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü

6 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Nazarbayev ile telefonla görüştü, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, önümüzdeki yıllarda da Kazakistan ile hem ikili hem de çok taraflı platformlarda işbirliğinin daha da gelişeceğine inandığını ifade etti.


- İstanbul
Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kazakistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 08:35 Kaynak: DHA
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