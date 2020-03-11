Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok."

Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
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