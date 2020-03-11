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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok."
Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nazilerin yaptıklarıyla, Yunanistan sınırındaki görüntüler arasında hiçbir fark yok."
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