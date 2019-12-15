Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar.
Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 10:00 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor."
Son Dakika Erdoğan, soykırım kararı alan ABD Kongresi'ne çok sert çıktı: Kararı alsanız ne yazar! Burada aldığınız kararların bir kıymet-i harbiyesi yok Erdoğan'dan muhalefete erken seçim mesajı: Seçim 2023 Haziran'dır, buradan sapmayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadına şiddet açıklaması: Bu feryadın dinmesi için ne gerekiyorsa yapacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Shane Larkin açıklaması: Biz gereğini yaparız