Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Amerika ne de Rusya, terör örgütü YPG/PYD'yi buralardan çıkaramadılar. Halbuki bize verdikleri söz böyleydi. Çıkartamayınca da iş başa düşüyor."

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