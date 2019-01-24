Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Askeri ve Sivil Bürokraside Ne İş Dünyasında Ne de Diğer Alanlarda Başka...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık."
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA
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