Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Askeri ve Sivil Bürokraside Ne İş Dünyasında Ne de Diğer Alanlarda Başka...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Askeri ve Sivil Bürokraside Ne İş Dünyasında Ne de Diğer Alanlarda Başka...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne askeri ve sivil bürokraside ne iş dünyasında ne de diğer alanlarda başka hiçbir hesabın FETÖ kılığı altına sokularak asıl mücadelenin örselenmesine göz yummadık."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:14 Kaynak: AA

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