Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Dicle'nin ne de Fırat'ın kuzularını çakallara kaptırmayacağız"

8 dakika önce

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması -Meydanda toplanan vatandaşlar -Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.

-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi ve karşılanması

-Meydanda toplanan vatandaşlar

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (1)

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:17 Kaynak: AA
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