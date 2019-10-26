Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine...

20 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir."

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide Fetih Suresi'nden bir ayetle cemaate seslendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2019 15:24:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]