Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine...
20 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir.
Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 03:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne dışarıda gelen ne de içimizden çıkan düşmanlar, bu kulübümüzü ülkesine ve milletine hizmet yolundan asla döndürememiştir."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, camide Fetih Suresi'nden bir ayetle cemaate seslendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ekrem İmamoğlu, Cuma namazını birlikte kıldı Bahçeli'den Trump'ın skandal mektubuna sert yorum: Alçalma ve kepazelik halidir Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 25. yıl plaketi!