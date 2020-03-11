Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş.... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş.... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş....

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. En Suriye askeri ya.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş. Eline diline dursun. En Suriye askeri ya. Suriye askeri kendini korumaktan aciz"

-" Türkiye'nin İdlib'de bir ay boyunca fiilen yürüttüğü operasyonlar sınırlarımıza dayanan tehditlerin önüne geçme kararlılığımızın bir ifadesidir"

-"Suriye'de bulunma amacımız ne bu ülkelerin topraklarını işgal ve ihlak etmektir. Ne de bölgedeki güçlerle bilek güreşinde tutuşmaktır"

-"Türkiye'nin Suriye'de özellikle vermekten geri durduğu her mücadeleyi kısa bir süre sonra kendi topraklarında yürütmek zorunda kalacağı gerçeğini asla aklımızdan çıkartmamalıyız"

-"Suriye ile olan 911 kilometrelik sınır hattımızın her karışını, hem terör örgütlerini hem de mezhepçi rejim güçlerini uzak tutacak şekilde güvenlik altına almakta kararlıyız"

-"Karşımızdakiler sözlerini tutmazsa bir öncekinden daha ağır bir şekilde üzerlerine gitmekten de asla kaçınmayız"

-"Bay Kemal, kaç tane gözlem noktası olduğunu dahi bilmiyor"

-"Burada kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberin yok. Şimdi ben sizlere buradaki gözlem kulelerini izleteceğim. 12 gözlem noktasında biz çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Bay Kemal bunu da öğren"

-"Eğer arzu edersen seni de oraya gönderebiliriz. Ama gidemez"

-"Bu milletin evlatları hiçbir zaman zalim Esad'ın korumasına muhtaç değildir. Bunu böyle bil Bay Kemal. Bugüne kadar El Bab'da, Cerablus'ta, Afrin'de nasıl dimdik durduysak, ardından en son İdlib'de nasıl dimdik durduysak bundan sonra da aynı şekilde dimdik durmaya devam edeceğiz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM grup toplantısında konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne diyor Bay Kemal? Bizim gözlem kulelerini Suriye askerleri koruyormuş....

Türkiye, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:44 Kaynak: İHA
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