Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Diyorlar, 'Ben Kazanınca Tekrar AK Parti'ye Geleceğim.' Bu Trenden...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Diyorlar, 'Ben Kazanınca Tekrar AK Parti'ye Geleceğim.' Bu Trenden...

22 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan, Meral Akşener Hakkında Suç Duyurusu Erdoğan, Hapse Girmesine Neden Olan Şiiri Siirt'te Okudu

Son Ankete Göre, Seçmenin Yüzde 54'ü Ekonomiyi Göz Önünde Bulundurarak Oy Verecek AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım: Deniz Ulaşımı Ücretsiz Olacak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.3.2019 16:31:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Diyorlar, 'Ben Kazanınca Tekrar AK Parti'ye Geleceğim.' Bu Trenden...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]