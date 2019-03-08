Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Diyorlar, 'Ben Kazanınca Tekrar AK Parti'ye Geleceğim.' Bu Trenden...
22 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ne diyorlar, 'Ben kazanınca tekrar AK Parti
'ye geleceğim.' Bu trenden inenler bir daha bu trene binemezler. Bu davada bu treni terk edenleri, kusura bakmasınlar, bu can bu tende oldukça bir daha biz bu trene kabul etmeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 04:09 Kaynak: AA
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