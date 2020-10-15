Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak

15.10.2020 15:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak, System.String[]

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen, ilan edilen zaman neyse 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacaktır.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, " Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen, ilan edilen zaman neyse 2023'ün Haziran ayında seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde '2020-2021 Yükseköğretim Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende konuşan Erdoğan, "İnşallah mümkün olan en kısa sürede yükseköğretimde de yüz yüze eğitim öğretimi başlatmayı hedefliyoruz. Bugün Türkiye'de 207 kamu ve vakıf üniversitesi 176 bin akademik personeliyle 8 milyon 267 bin öğrencimize eğitim öğretim veriyor. Yurtlarımızın kapasitesi 700 bine burs ve kredilerden yararlanan öğrenci sayısı ise 1 milyon 600 bine ulaştı. Yeni bir proje; 'YÖK Anadolu Projesi'. Anadolu'daki yeni gelişen üniversiteleri nispeten daha gelişmiş üniversitelerle eşleştirerek eksiklerin daha hızlı giderilmesini amaçlıyor. Bu akademik yılın ikinci döneminden itibaren hayata geçiriliyor" dedi.

'ÖNE ALMAK SÖZ KONUSU DEĞİL'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ne erken seçimi ya? Dünyanın hangi gelişmiş ülkesinde, belirlenen zamanın dışında bir seçime gidilir? Bunlar kabile devletlerinin yaptığı iştir; 3 ayda, 6 ayda bir seçime gidilir. Bakarsınız, gelişmiş bir ülkede böyle bir şeyi göremezsiniz. Türkiye, artık eski Türkiye değil. Yeni Türkiye'de belirlenen, ilan edilen zaman neyse 2023 Haziran'da seçim yapılacaktır. Onu öne almak söz konusu değildir" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak

Recep Tayyip Erdoğan, Kabile, Politika, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: Seçim, 2023 Haziran'da yapılacak - Son Dakika


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