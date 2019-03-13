Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Ezanımıza Yapılan Saygısızlığı Görmezden Geleceğiz Ne Mescid-i Aksa'nın,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Ne ezanımıza yapılan saygısızlığı görmezden geleceğiz ne Mescid-i Aksa
'nın, Kubbet-üs Sahra'nın postallarla kirletilmesine rıza göstereceğiz. Dışişleri Bakanıma talimatı verdim. Uluslararası bütün görüşmeleri sürdürüyor."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:45 Kaynak: AA
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