Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini...
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-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 05:43 Kaynak: AA
-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın halka hitabı BİTLİS - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in Ahlat ilçesini ziyaret etti. (4)
Erdoğan: "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz"
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