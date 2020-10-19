Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne insanlığın milletimizin ve inancımızın binlerce yıllık birikimine sırtımızı döneceğiz ne de modern dünyanın sunduğu imkanları reddedeceğiz. Her ikisini değerlendirerek inancımızın mutlak hakikatlerinden aldığımız güçle çok daha büyük hedefler peşinde koşacağız" -"Önümüzdeki dönemde önceliğimizi aileden başlayarak eğitim öğretim hayatları boyunca evlatlarımızı hakkıyla yetiştirmek olarak değiştirmemiz şarttır" -"Bu değişim topyekün bir eğitim öğretim reformunu gerektirir" İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Başakşehir'de İbn Haldun Üniversitesi Külliyesi Açılış Töreni'nde konuştu.

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