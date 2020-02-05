Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır. Sen hep diyorsun ya 'CHP Atatürk'ün partisidir' Ama sen kimin partisinin olduğunun bile farkında değilsin"

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:06 Kaynak: AA
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