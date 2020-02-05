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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 12:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "'Ne işimiz var orada' diyor Bay Kemal. Bay Kemal; Misakı Milli'nin altında kimin imzası var önce onu bir araştır. Sen hep diyorsun ya 'CHP Atatürk'ün partisidir' Ama sen kimin partisinin olduğunun bile farkında değilsin"
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