Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kadar Rahatsız Olursa Olsunlar, Biz Asla Geri Adım Atmayacak, Asla Pes...
27 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne kadar rahatsız olursa olsunlar, biz asla geri adım atmayacak, asla pes etmeyeceğiz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:17 Kaynak: AA
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