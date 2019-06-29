Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Kaşıkçı cinayetinin ne de Cumhurbaşkanı Mursi'nin şaibelerle dolu vefatının gündemden düşürülmesine izin verilmemelidir."
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 11:22 Kaynak: AA
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