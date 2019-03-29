Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Olur Kırgınlık, Dargınlık, Şu Bu Değil. AK Parti Tabanına Sesleniyorum,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Olur Kırgınlık, Dargınlık, Şu Bu Değil. AK Parti Tabanına Sesleniyorum,...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA

AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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