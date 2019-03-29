Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Olur Kırgınlık, Dargınlık, Şu Bu Değil. AK Parti Tabanına Sesleniyorum,...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:22 Kaynak: AA
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