Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında konuşması Güneysu'da vatandaşlardan görüntüler Evlerinin balkonunda konuşmayı takip edenler RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma namazı çıkışında konuşması Güneysu'da vatandaşlardan görüntüler Evlerinin balkonunda konuşmayı takip edenler RİZE - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Rize'nin Güneysu ilçesindeki Merkez Camisi'nde kıldı. Cumnhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından vatandaşlara hitap etti. (3) Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Dikey mimari yerine yatay mimariyi teşvik ederek şehirlerimize nefes aldırdık, ne olur şu yamaçlarda 5 kat, 10 kat binalar yapmayın." Erdoğan: "(Rize ve Artvin'deki sel) Geçmişteki iyi örneklerin rehberliğinde, acı tecrübelerden ders çıkartarak, artık kendimize yeni bir yol çizmemiz gerektiğine inanıyorum."

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