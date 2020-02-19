Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne pahasına olursa olsun İdlib'i hem Türkiye hem de bölge halkı açısından güvenli bir yer haline dönüştürmekte kararlıyız"

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 12:14 Kaynak: AA
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