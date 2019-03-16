Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Şanlı Tarihimizin Yok Sayılmasına Ne de Kontrollü Darbe İftiralarıyla...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne Şanlı Tarihimizin Yok Sayılmasına Ne de Kontrollü Darbe İftiralarıyla...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şanlı tarihimizin yok sayılmasına ne de kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödediğimiz zaferlerin değersizleştirilmesine göz yumarız. Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin vermeyiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne şanlı tarihimizin yok sayılmasına ne de kontrollü darbe iftiralarıyla bedelini kanla ödediğimiz zaferlerin değersizleştirilmesine göz yumarız. Hele hele cumhuriyeti övme kılıfı altında ecdadımıza hakaret edilmesine asla izin vermeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 10:01 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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