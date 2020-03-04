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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...
12 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:31 Kaynak: AA
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (8)
Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."
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