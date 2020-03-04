Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...

12 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (8)

Erdoğan: "Ne ülkemizi terör örgütlerinin, eli kanlı rejimin ve onları destekleyenlerin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye halkını kendi başına bırakacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne ülkemizi terör örgütlerinin insafına terk edeceğiz ne de mazlum Suriye...

Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 01:31 Kaynak: AA
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