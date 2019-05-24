Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı...
3 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 10:19 Kaynak: AA
: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz."
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