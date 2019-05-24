Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı...

2 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyeleri ile iftar yemeğinde bir araya geldi. (5)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı...
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 11:02 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı, Türkiye, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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