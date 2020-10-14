Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor?"

-"Meydanı, tek amaçları ülkenin istikrarını bozmak, kaostan istifadeyle kirli emellerini gerçekleştirmek olanlara bırakmayacağız.Siyasetimizin geleceğinde karşımızdakilerin ne dediği ve ne yaptığından ziyade bizim duruşumuz önemlidir."

-"3 Kasım'da 1 milyon yeni üye kampanyamızı 81 ilimizde 1 milyon fidan dikerek taçlandıracağız"

-"Ne zamandan beri terörle iç içe olanlar Tabipler Birliği gibi önemli bir kuruluşun başına geçebiliyor? Değerli arkadaşlar bunun adı demokratik bir yaklaşım değildir. Bunun adı terör örgütlerinin sivil toplum kuruluşlarına el koyması hadisesidir"

-"Biz bunlara hastalarımızı nasıl teslim edeceğiz? Nasıl şifa arayacağız? Teröristten bu beklenir mi? Türk Tabipler Birliği başta olmak üzere diğer meslek kuruluşlarındaki sorunlar da artık tahammül edilemez seviyeye ulaşmıştır"

-"Vatan topraklarını kurtarmaya çalışan Azerbaycan'ı hedef almak bir meslek örgütünün görevi olamaz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.