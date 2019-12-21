Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl'a göre tarih, geçmişte olup bitenlerin masal edildiği defter... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Necip Fazıl'a göre tarih, geçmişte olup bitenlerin masal edildiği defter... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Necip Fazıl'a göre tarih, geçmişte olup bitenlerin masal edildiği defter...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'ne katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Necip Fazıl Kısakürek Ödül Töreni'ne katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Necip Fazıl'a göre tarih, geçmişte olup bitenlerin masal edildiği defter...

Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 09:14 Kaynak: AA
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