CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

13.05.2022 20:21

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi' ve 'Reis Bey' tiyatrosu gösterimine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nın Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlediği 'Zindandan Mehmed'e Mektup Sergisi' ve 'Reis Bey' tiyatrosu gösterimine katıldı.

Programın açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. Kendisinin ardından okunan hatmin duasının orada okunacak olması da bu ulu mabedin asli misyonuna dönüşünün işaretidir. Mesele hancı yolcu meselesi. Biz de bu dünyada yolcuyuz. Üstat bütün dahiler gibi anlatılması zor bir sanatkardı. Osmanlı'yla Cumhuriyet dönemiyle toplumla ve siyasetle ilgili hakikatleri korkusuzca dile getirdi. O zorluğu çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. Şerefi, izzeti, güzeli dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tarihimizi işaret etti. Necip Fazıl, bu millete kimsenin inayetine mecbur kalmadan var olabileceğini gösterdi. En büyük şiarı sahiciliğiydi. Gerici gibi aşağılamalara maruz kaldı. O günlerin gazeteleri her mahkemeye çıkışını müjde gibi duyurdular. Karşılarında saldırılara şiirleriyle yanıt veren Necip Fazıl vardı. Üstadın eserleri neslimizle birlikte gençlerimizin ufkunu aydınlatmaya devam ediyor. Hala Sultan Abdülhamit'e dil uzatanların olduğunu gördükçe ustanın doğruluğunu tekrar anlıyoruz. Asırlar geçse de ülkenin tarafları değişmiyor. Bugün de kifayetsiz muhterisler mevcut dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ

YORUMLAR
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Necip Fazıl Kısakürek, Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Araştırma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NECİP FAZIL, BU MİLLETE KİMSENİN İNAYETİNE MECBUR KALMADAN VAR OLABİLECEĞİNİ GÖSTERDİ - Son Dakika
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