Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:15 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Başkanı Neçirvan Barzani
'nin Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirdiği görüşme sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca
Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani yaklaşık 1 saat 45 dakika basına kapalı görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dolmabahçe Ofisi'nden ayırılarak Haliç
Kongre Merkezine geçti.
(Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun/İHA)
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