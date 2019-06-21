Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani görüşmesi başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:58 Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi, Dolmabahçe Sarayı, Mesut Barzani, Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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