Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi

Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, VIP kriziyle ilgili konuştu: İmamoğlu başkan olsa dahi, başkanlığı düşecektir