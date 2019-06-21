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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani görüşmesi başladı.
(Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Irak Bölgesel Yönetimi, Dolmabahçe Sarayı, Mesut Barzani, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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