Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani'yi kabul ediyor
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 04:05 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi
Başkanı Neçirvan Barzani
'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisinde kabul ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca
Camii'nde kıldıktan sonra Dolmabahçe Çalışma Ofisine geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani de saat 15.30 sıralarında Dolmabahçe Çalışma Ofisine giriş yaptı. Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Barzani görüşmesi başladı.
(Oğuzcan Yazar - İsmail Coşkun/İHA)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi
Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var
Son dakika! Devlet Bahçeli'den teröristbaşı Öcalan'ın mektubu hakkında ilk açıklama
Son dakika! Sağlıkta zorunlu hizmet süresi düşürüldü