Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır."
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:40 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nefret söylemi, fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır."
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