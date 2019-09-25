Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil

56 dakika önce

New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil, System.String[]

New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.


Türkiye ve Pakistan ortak ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte Erdoğan ayrıca nefret söyleminin dünya genelinde yaygın şekilde İslam düşmanlığı için kullanıldığını, sosyal medya, TV programları ve siyasetçi söylemleriyle normalleştirildiğini dile getirdi. Erdoğan şunları söyledi Açıklaması

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Recep Tayyip Erdoğan, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 05:30 
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