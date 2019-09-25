Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil
1 saat önce
New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.
New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:21
Emine Erdoğan, New York'ta Fashion Design defilesine gitti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Trump tarafından verilen yemeğe katıldı BM Genel Kurul Heyet Başkanları onuruna verilen yemekte Emine Erdoğan'ın Ay-Yıldızlı broşu dikkat çekti İran, ABD'nin müzakere teklifini reddetti