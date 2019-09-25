Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil

1 saat önce

New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.

New York'ta düzenlenen "Nefret Söylemiyle Mücadele" temalı etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Nefret söylemi fikir özgürlüğü parantezine asla alınmamalıdır" diyerek nefret söylemlerini normalleştiren popülist siyasetçileri ve medyayı lanetlediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret söylemi fikir özgürlüğü değil

Recep Tayyip Erdoğan, New York, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 08:21 
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