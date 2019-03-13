Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize Tahrik Etmeye Çalışıyorsan Biz Tahrik Olmayacağız. Çünkü...
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:48 Kaynak: AA
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