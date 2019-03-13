Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer Dünyada Bir Zalim Aranacaksa Ta Kendisi Sensin."
13 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:48 Kaynak: AA
Netanyahu'dan Erdoğan'a Krizi Büyütecek Suçlama: Diktatör, Demokrasimize Laf Uzatıyor
Netanyahu'nun Erdoğan Sözlerine Türkiye'den İlk Tepki: Yalanlar Suçlarınızı Gizlemeyecek
Halkalı-Gebze Banliyö Hattı'nın Ücret Tarifesi Belli Oldu
Erdoğan'a "Diktatör" Diyen Netanyahu'ya AK Parti'den Çok Sert Cevap: Aynen İade Ediyoruz