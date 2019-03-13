Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer Dünyada Bir Zalim Aranacaksa Ta Kendisi Sensin"

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması



ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız."



Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."

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