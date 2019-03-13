Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer Dünyada Bir Zalim Aranacaksa Ta Kendisi Sensin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer Dünyada Bir Zalim Aranacaksa Ta Kendisi Sensin"

13 dakika önce

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.

- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:24 Kaynak: AA

Beştepe, Türkiye, Cumhurbaşkanı, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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