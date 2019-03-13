Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer Dünyada Bir Zalim Aranacaksa Ta Kendisi Sensin"
13 dakika önce
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
- 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 5. Uluslararası İyilik Ödülleri programına katıldı.
(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Eğer dünyada bir zalim aranacaksa ta kendisi sensin."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Netanyahu) Bize tahrik etmeye çalışıyorsan biz tahrik olmayacağız. Çünkü biz bu oyunlarla tahrik olmayacak kadar evrensel bir dinin mensuplarıyız."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AB'de idam yasak olduğu halde siz nasıl oluyor da Sisi'nin davetine icabet ediyorsunuz? O da bir katliamın düzenleyicisi."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:24 Kaynak: AA
Dünyaca Ünlü Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch: Türkiye'nin Potansiyel Büyümesi Geriledi
AP, Türkiye ile Müzakerelerin Askıya Alınmasını Öngören Raporu Kabul Etti
AP'nin Türkiye Kararına Hükümetten İlk Açıklama: Değersiz ve İtibarsız Bir Karar
Emre Kınay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan Açıklaması: Saray'a Gitmem, Halka Açık Yerlerde Görüşürüm!