Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin (1)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin (1)

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin (1), System.String[]


Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamalarını eleştirerek, "Filistin mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı. Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. iftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanını sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Diz kadınları çocukları tekmeleyerek yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin. ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz" dedi.

Görüntü dökümü:

--------------

-Erdoğan'ın konuşması - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:15 Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma Ceylan Ertem, "Türkiye Bir Haftadır Papağını Konuşuyor" Diyen Mazhar Alanson'a Sert Çıktı: Acı mı Yarıştırıyorsun?

Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım Ordu'da Belediye'nin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:26:26. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir. Sen Zalimlerin Sesisin (1)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]