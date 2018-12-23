Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin

2 saat önce

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin, System.String[]
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan Arnavutköy Toplu Açılış Töreni'nde konuşuyor. Erdoğan, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun yaptığı açıklamaları eleştirerek, şunları söyledi:

"Filistin'de mazlumlara mağdurlara sahip çıkmamızdan rahatsız olan İsrail Başkanı çıktı,Türkiye'ye en alçak ifadelerle saldırdı. iftiralarla saldırdı. Ne diyor bu Netanyahu denilen adam biliyor musunuz? Bizi Kıbrıs'ta işgalci olmakla kadınları ve çocukları katletmekle suçlayan İsrail başbakanının sanıyorum herhalde dili sürçtü. Herhalde kendilerinin Filistin'de işgalci olduklarını, Filistin topraklarındaki kadınları çocukları her yaştan on binlerce masum insanı dünyanın gözü önünde silahla bombayla tecritle öldürdüğünü söyleyecekti. Netanyahu sen yanlış kapıya vurdun. Erdoğan mazlumların sesidir. Sen zalimlerin sesisin. Sen devlet terörü estiriyorsun. Siz kadınları çocukları tekmeleyerek, yavruları tekmeleyerek askerinizle polisinizle sürükleyerek götürüyorsunuz. Netanyahu sen zalimsin ve devlet terörünün başısın. Bu sana uyuyor. Erdoğan'a uymaz." - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:30 Kaynak: DHA

Filistin, Benjamin Netanyahu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Metin Akpınar'a Sert Sözler: Beni İpe Götürmek Senin Haddine mi Fenerbahçe, Beşiktaşlı Caner'in Transferi İçin Görüşmede Bulunacak

Netanyahu'nun "Bize Vaaz Vermesin" Sözlerine Erdoğan Cevap Verdi: Sen Zalimsin Ordu'da Belediyenin Atık Tesisinde Parçalanmış Ceset Bulundu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:47:09. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Netanyahu) Erdoğan Mazlumların Sesidir, Sen Zalimlerin Sesisin
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]