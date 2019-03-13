Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, Kendine Gel Kendine. Sen Zalimsin, Sen 7 Yaşındaki Filistinli...
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin."
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 02:50 Kaynak: AA
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