Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, Kendine Gel Kendine"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, Kendine Gel Kendine"

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'da halka hitap etti.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'da halka hitap etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, kendine gel kendine. Sen zalimsin, sen 7 yaşındaki Filistinli yavruları katleden zalimsin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:06 Kaynak: AA

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