Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu, Kendine Gel Kendine"
1 saat önce
- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pursaklar'da halka hitap etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 03:06 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eşini Kaybeden Demet Akbağ'ı Aradı
Rüştü Reçber: Şenol Güneş'in Milli Takıma Gelmesi Doğru Hamle
Çarpışma, Cumhurbaşkanı Özel Programı Nedeniyle Bu Hafta Yayınlanmayacak
Abdullah Gül'e Yakın İsim, Yeni Parti İddialarını Güçlendirdi