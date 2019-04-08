Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır"
48 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesinde Atatürk Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesinde Atatürk Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: AA
Seçmenden "İstanbul'da Seçim Tekrarı İstiyor musunuz?" Sorusuna Yanıt
Son Dakika! Erdoğan'dan İstanbul'daki Oy Sayımına Son Yorum: Neredeyse Seçimin Bütünü Usulsüz
TAV, Atatürk Havalimanı Operasyonlarının Durdurulması Nedeniyle 4 Bin 500 Kişiyi İşten Çıkarıyor
Son Dakika! CHP, İmamoğlu'nun Mazbatasının Verilmesi İçin YSK'ya Başvurdu