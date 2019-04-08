Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır"

48 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesinde Atatürk Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'ya hareketi öncesinde Atatürk Havaalanı'nda basın toplantısı düzenledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:32 Kaynak: AA

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