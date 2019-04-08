Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır

4 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır, System.String[]
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:05 Kaynak: Youtube

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