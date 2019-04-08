Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun Yaptığı Her İş Uluslararası Hukuka Aykırıdır
4 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu'nun yaptığı her iş uluslararası hukuka aykırıdır
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 11:05 Kaynak: Youtube
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