Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu Zalimdir.
14 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu zalimdir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir."
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 03:48 Kaynak: AA
Gaziantep'teki Terör Saldırısı Davasında 8 Sanığa Ceza Yağdı
Erdoğan'ın Canlı Yayınına "Yumurta" Sorusu Damga Vurdu
Bangladeş Kriket Milli Takımı,Yeni Zelanda'daki Kanlı Saldırıdan Son Anda Kurtulmuş
Erdoğan'dan Akşener'e: Tayyip Erdoğan Böyle Bir Şeye Tahammül Edemez