Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu Zalimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu zalimdir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Netanyahu zalimdir. Eğer dünyada zulmeden bir ülke aranıyorsa o da İsrail'dir, bir terör devleti aranıyorsa o da İsrail'dir."

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