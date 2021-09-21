Cumhurbaşkanı Erdoğan New York'ta kaldığı otelin önüne gelen Türklerle selamlaştı - Son Dakika

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 76. Genel Kurul toplantıları için bulunduğu New York'ta konakladığı otelin önünde toplanan Türklerle selamlaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki programının ikinci gününü tamamladı.
New York'ta Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen etkinliğin ardından Erdoğan, konakladığı The Peninsula Hotel'e geçti.
Otel önünde New York ve çevresinde yaşayan Türkler tarafından karşılanan Erdoğan, halkı selamladı.
Kaynak: AA
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