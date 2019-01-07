Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki Makalesinde, "Abd Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki makalesinde, "ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı" ifadesini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:34 Kaynak: AA
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