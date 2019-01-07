Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki Makalesinde, "Abd Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki Makalesinde, "Abd Başkanı Trump, Suriye'den Çekilme...

6 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki makalesinde, "ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki Makalesinde,
Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York Times'taki makalesinde, "ABD Başkanı Trump, Suriye'den çekilme kararı alarak doğru bir adım attı" ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:34 Kaynak: AA

Suriye, Donald Trump, New York Times, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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