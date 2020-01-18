Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Neymiş efendim? 'Putin, İstanbul Havalimanı'na inmemiş.' Atatürk Havalimanı'nın şeref salonu var, onları orada ağırlıyoruz ve biz de orayı kullanıyoruz. Sayın Putin de oraya gelmiştir, orada karşılanmıştır."