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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:14 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Niçin erken emeklilik? Ne zaman emekli olması gerekiyorsa o zaman emekli olsun ve parasını en güzel şekliyle alsın."
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