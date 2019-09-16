Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek,...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 08:16 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nihai hedefimiz Suriye'nin kuzeyinde bir barış koridoru tesis ederek, ülkenin bölünmesini engellemektir."
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