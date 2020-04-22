Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nihat Özdemir ve A Milliler ile video konferansla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve A Milli Futbol Takımı oyuncularıyla video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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